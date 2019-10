Marcia acquatica: domenica ad Alassio si punta al nuovo record per il serpentone più lungo del mondo

Alassio. Si terrà ad Alassio, per il secondo anno consecutivo, l’unica tappa in Italia del circuito internazionale di marcia acquatica, la nuova disciplina sportiva presentata ufficialmente ai Mediterranean Beach Games di Patrasso 2019.

Alassio International Marcia Acquatica sarà una due giorni dedicata allo sport e al divertimento. Sabato 5 ottobre si svolgeranno le gare per le squadre che hanno seguito l’intero circuito, mentre domenica 6 ottobre vi sarà la mega longe aperta a tutti. Obiettivo? Relizzare il nuovo record per il serpentone acquatico più lungo del mondo!

A contendersi il primato Tunisia e Italia: dal luglio 2018 la Tunisia deteneva lo scettro con le sue 247 persone in fila indiana in acqua, ma nell’ottobre 2018 l’Italia, ad Alassio, ha preso in mano il record raggiungendo 251 persone. Francia e Spagna non sono riusciti nell’intento nell’arco del 2019 e la palla è ritornata in Tunisia lo scorso luglio, dove è stato raggiunto il record di 443 persone.

All’Italia la nuova sfida e l’invito è rivolto a tutti: appuntamento ad Alassio domenica 6 ottobre per entrare nei Guinness.

