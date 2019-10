Ceriale. Fine settimana particolarmente intenso per l’Atletica Ceriale San Giorgio, impegnata su tre fronti.

In Belgio una folta rappresentativa dei gialloneri ha preso parte alla Maratona di Gand. La Marathon van Gent è scattata alle ore 19. L’hanno portata a termine con successo Sabrina Barbieri (in 3 ore 52’50”, 4ª tra le SF45), Loredana Bellotoma (3h45’00”, 1ª tra le SF50), Monica Castiglioni (6h07’48”, 34ª SF40) e Domenico Boeri (4h08’00”, 71° SM45), quest’ultimo al battesimo sulla distanza.

Mentre i maratoneti vivevano i 42,195 chilometri, passando tra asfalto e sterrato con panorami mozzafiato della periferia della città, hanno preso posizione sulla linea di partenza i partecipanti alla 10 chilometri. Sfida in famiglia con Giulia Baldini che con il tempo di 48’40” è 10ª donna assoluta e 4ª di categoria e straccia il papà Massimo Baldini che chiude in 50’44”, 9° SM45, mentre Paola Ortale in 58’22” è 79ª donna e 8ª SF40.

Alle 14 ha preso il via la mezza maratona, con l’Atletica Ceriale presente con sette atleti: Tiziano Barbieri (1h31’00”, 11° SM40), Andrea Morando (1h48’45”, 342° Senior), Valentina Ghione (1h47’07”, 14ª SF35), Alessandro Braggio (1h36’33”, 12° SM50) e, al debutto in questa competizione, Marina Bonora (1h47’53”, 2ª SF50), Adriano Cusato (1h47’33”, 34° SM50) e Cinzia Cassiano (2h08’52”, 35ª SF45).

Hanno gareggiato anche i giovanissimi, che non si sono risparmiati con ottimi risultati nella 5 chilometri: Elena Cusato è giunta quarta assoluta con il tempo di 26’03”; Davide Boeri ha chiuso in 24’04”. Per chiudere, i successi dei super giovanissimi: Eleonora Boeri prima assoluta nella 1.200 metri, Giulio Barbieri terzo assoluto.

Più vicini a casa, sei portacolori dell’Atletica Ceriale San Giorgio hanno gareggiato nella mezza maratona internazionale RunRivieraRun Varigotti-Loano.

Marco Ziliani (43° assoluto in 1h26’24), dopo aver gareggiato a settembre al Mezzo IronMan di Mergozzo e poi al Triathlon sprint a Savona, ha ottenuto un tempo soddisfacente, in preparazione della Sanremo Marathon di dicembre. Per Anastasio Ziliani (381°, 2° O70 in 1h55’52) felice sul podio con nipotino Sandro, seconda partecipazione e secondo podio (nel 2017 era giunto primo tra gli Over 70) con il record sociale di categoria. Positiva anche la gara di Ennio Tarquini (390°, 3° O70 in 1h56’39) che è ritornato sul podio dopo il primo posto nella categoria 65/69.

Christian Galfrè (412° in 1h58’24”) non si è confermato dopo la buona prestazione di due settimane prima a Novi Ligure, ma comunque è giunto al traguardo per l’ottava volta su otto edizioni. Esperienza positiva per Sara Carlevaro (439ª, 8ª SF35/40 in 2’00’43”), alla sua seconda mezza maratona dopo quella del 2013. Obiettivo traguardo centrato anche da Fulvio Dogali (440° in 2h’00’45”), anch’egli sempre tra i finisher di questa gara, la cui ultima mezza era stata l’anno scorso sempre alla RunRivieraRun.

Per completare il weekend, a Boissano, la rappresentativa savonese si è aggiudicata il Trofeo delle Province, dedicato ad atleti delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e.

L’Atletica Ceriale San Giorgio ha contribuito al successo con i risultati conseguiti da Nicolò Parodi sui 1000 metri, Emma Baradel e Nicolò Parodi nel salto in lungo, Eugenia Quarone nel getto del peso, Gabriele Quattropani sui 60 metri e, nella marcia, Maya Rosso Antonova, Sara Buffa, Agostino Parodi, Veronica Parodi e del debuttante Nicolò Gallizia.