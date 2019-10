Albenga. Questa mattina l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Mai si è recato all’ispettorato agrario di Albenga per “seguire da vicino l’avanzamento lavori del piano di sviluppo rurale e le novità sul Passaporto Verde”.

Foto 2 di 2



Nel pomeriggio, poi, l’amministratore regionale ha effettuato alcuni sopralluoghi sul territorio ingauno per verificare i danni causati dal maltempo: “Diversi rii e canali di scolo sono esondati – riferisce Mai – Decine di migliaia di vasi sono stati portati via dalle acque. Molti di quelli rimasti a terra sono ricoperti dal fango e probabilmente le piantine non si riprenderanno”.

“Nei prossimi giorni verificheremo l’entità dei danni e valutare la richiesta di stato di calamità naturale – annuncia ancora l’assessore regionale – È sicuramente necessario, ora più che mai, uno studio completo sulla regimazione delle acque, compresi canali fossati ecc. unito ad un’adeguata pulizia degli stessi”.