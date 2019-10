Toirano. Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 il comune di Toirano è stato interessato da una intensa perturbazione, annunciata dal Centro funzionale Arpal-Regione Liguria mediante l’emissione di una Allerta Gialla sabato per poi evolevere in Arancione domenica, che ha portato a misurare anche 58 mm di acqua in un’ora.

Tali fenomeni piovosi, accompagnati da raffiche di vento importanti, hanno portato a segnalare alcuni danni all’interno del territorio comunale quali locali allagamenti e smottamenti lungo le strade.

Il danno più ingente si è registrato al Palazzetto dello sport situato in via Urivei, dove a causa del danneggiamento grave del manto di impermeabilizzazione della copertura, la pioggia ha allagato completamente l’interno della struttura.

Grazie alla prontezza dei volontari dell’ASD di Toirano che hanno subito lavorato per mettere in sicurezza la struttura, ora l’amministrazione De Fezza provvederà tramite un somma urgenza a riparare i danni della copertura, così da scongiurare, in caso di eventi piovosi nuovi allagamenti.