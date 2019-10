Loano. “Momento di estrema tristezza… Dolore e commozione, difficile davvero commentare la perdita di una donna così eccezionale”. Queste le parole del presidente provinciale degli albergatori Angelo Berlangieri sulla scomparsa di Franca Cappelluto, storica proprietaria del residence Loano 2 Village e da anni punto di riferimento del settore turistico-ricettivo del savonese.

Proprio nel quinquiennio precedente era stata lei la presidente degli albergatori della provincia, passando il testimone proprio a Berlangieri: “I miei sentimenti oggi non sono solo legati al rapporto associativo, istituzionale ed imprenditoriale… Con Franca ho vissuto tanti anni di amicizia, abbiamo fatto un percorso di vita comune, una donna elegante, intelligente, mai sopra le righe, tuttavia di grande spessore, come poche, decisa e risoluta”.

Foto 2 di 2



“Una grave perdita per tutto il turismo savonese, per il mondo alberghiero e ricettivo in particolare” aggiunge il presidente UPA.

“Voglia ricordarla come una donna d’avanguardia, di prospettiva, lungimirante, sempre pronta a guardare avanti, portando innovazioni di lungo periodo per il nostro settore: per me è sempre stata un esempio da seguire”.

“Non posso non evidenziare il nostro rapporto umano e di amicizia, che si è consolidato e rafforzato nel tempo: sempre disponibile e sempre pronta al dialogo, al confronto, a darti un suggerimento o un aiuto nel momento del bisogno: in questo giorno di dolore e tristezza le voglio dire un grazie di cuore a livello personale e per tutto quello che ha fatto per il settore turistico e alberghiero, sperando di poter proseguire con il suo insegnamento” conclude Berlangieri.

Leggi anche Cordoglio Lutto nel mondo del turismo e dell’imprenditoria: è scomparsa Franca Roveraro Cappelluto

E in queste ore numerosi i messaggi di condoglianze e cordoglio inviate alla famiglia Roveraro-Cappelluto.

Il sindaco Luigi Pignocca, a nome dell’amministrazione comunale loanese, afferma: “Franca Cappelluto non è stata soltanto una delle figure di maggiore rilievo del settore turistico della nostra città e dell’intera provincia di Savona, ma è stata un’imprenditrice di grande spessore. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi in diversi settori economici: dall’edilizia (nell’azienda di famiglia) alla finanza (in qualità di membro del consiglio di amministrazione di Banca Carisa). Il suo impegno e le sue capacità, comprovati dal suo notevole curriculum professionale, rappresentano un modello molto vicino per chiunque operi in quegli stessi settori”.

“Insieme al marito, l’indimenticato Enzo Cappelluto, Franca Roveraro ha gestito per oltre trent’anni quello è stato a tutti gli effetti il primo villaggio turistico della liguria, cioè il Loano 2 Village, una struttura turistica conosciuta in tutta Italia e all’estero, che negli anni ha contribuito sensibilmente a far crescere l’economia locale, dando lavoro a tanti nostri concittadini, e a far conoscere il nome di Loano a livello nazionale ed internazionale”.

“A nome dell’amministrazione comunale che rappresento rivolgo le mie più sentite condoglianze alle figlie Elisabetta e Rosangela, e alla famiglia tutta”, conclude Pignocca.