Alassio in lutto: è mancato Ennio Pogliano

Alassio. Improvviso lutto ad Alassio. Nella serata odierna è mancato Ennio Pogliano, deceduto a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo.

La notizia ha scosso tutta la città e, in particolare, il mondo sportivo. Ennio, infatti, era divenuto nel gennaio 2013 presidente del Circolo Nautico Al Mare di Alassio, succedendo a Rinaldo Agostini dopo anni di vicepresidenza. All’interno dell’associazione Pogliano, autentico deus ex machina, viveva in prima persona le numerose attività organizzate e legate al mare, la sua grande passione.

In passato aveva rivestito il ruolo di consigliere nazionale della FIV ed era capo sezione degli ufficiali di regata, compito che svolgeva a livello nazionale.

Impegnato intensamente nel mondo del volontariato, per tanti anni era stato consigliere della Croce Bianca di Alassio e nel 2016 era stato eletto presidente della pubblica assistenza.

Tra gli innumerevoli messaggi di cordoglio sulle reti sociali, dove in tanti gli augurano “buon vento”, spicca quello del presidente ligure del Coni, Antonio Micillo: “Ci sono notizie che non vorresti mai dare, ci ha lasciato Ennio Pogliano. Ci mancherai tantissimo Caro Ennio! Abbiamo condiviso dei bei momenti!”.