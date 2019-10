Loano. Il mondo del turismo savonese e ligure sono in lutto per la scomparsa di Franca Roveraro Cappelluto, storica proprietaria del residence Loano 2 Village di via degli Alpini di Loano e figura di riferimento del settore imprenditoriale della nostra provincia. Aveva 73 anni.

Figlia del proprietario dello storico Oleificio Roveraro di Borghetto Santo Spirito, era sposata con l’imprenditore Enzo Cappelluto (scomparso lo scorso anno) ed aveva due figlie, Elisabetta e Rosangela, entrambe inserite nelle aziende di famiglia i cui interessi spaziano dal turismo all’edilizia, dal settore immobiliare alla cantieristica navale. Elisabetta è stata anche presidente del Gruppo Giovani dell’Unione Industriali di Savona.

Già membro di giunta dell’Unione Industriali di Savona, ha ricoperto per diversi mandati il ruolo di presidente dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona. Ex presidente dell’Ebit (Ente bilaterale dell’industria turistica), è stato amministratore delegato del Consorzio Ponente Congressi nonché consigliere di amministrazione (prima donna in 170 anni di attività dell’istituto) di Banca Carisa, la Cassa di Risparmio di Savona.

Tra i riconoscimenti ottenuti figura, nel 2008, il Premio Imprenditrice Ligure dell’Anno, attribuitole dall’Aidda “per aver dimostrato, con scelte di qualità, come la Liguria di Ponente possa competere con i mercati interni e internazionali”. Nel febbraio 2009, a Milano, aveva ricevuto il prestigioso Premio Excellent “per l’attenzione creativa che la famiglia Cappelluto ha dimostrato nella valorizzazione del turismo nella Liguria di Ponente”.

Il rosario verrà recitato domani, mercoledì 2 ottobre alle 19.30 nella chiesa della Madonna del Loreto a Loano. Il funerale si terrà giovedì 3 ottobre alle 15 nella parrocchia di San Giovanni Battista. Franca Cappelluto lascia le figlie Rosangela con Fabrizio ed Elisabetta con Mauro, gli adorati nipoti Ludovica, Francesca, Enzo e Tommaso, il fratello Nino ed i famigliari.