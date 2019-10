Loreto Gallo: tutti i servizi della farmacia online

La Farmacia Loreto Gallo è una delle più importanti farmacie online del nostro paese e nello scorso anno è riuscita a produrre un fatturato di oltre 20 milioni di euro, cresciuto in maniera netta rispetto al fatturato dei dodici mesi precedenti. Già questa informazione dà un’idea dell’importanza della farmacia per il settore farmaceutico online in Italia, che negli ultimi anni ha visto una notevole crescita.

Il sito web della Farmacia Loreto Gallo è molto visitato – i dati indicano circa 1 milione di utenti unici mensili – e l’e-commerce è riuscito ad affermarsi in Italia come uno dei punti di riferimento per chi è alla ricerca di prodotti farmaceutici e per il benessere del corpo.

Sono oltre 170 mila i prodotti al momento disponibili per l’acquisto online e sono destinati ad aumentare progressivamente, seguendo i trend del mercato e soddisfacendo le richieste dei clienti.

Il successo della Farmacia Loreto Gallo, che fa parte del Gruppo Farmacie Italiane, è stato reso possibile non solo dal vasto catalogo di prodotti, ma anche dai numerosi servizi extra offerti ai clienti, come i programmi fedeltà e l’innovativo servizio ClickXlife.

Programmi fedeltà riservati ai clienti

I programmi fedeltà sono stati ideati per offrire ai clienti dei vantaggi esclusivi e per rendere gli acquisti online più convenienti. Il risparmio inizia con l’iscrizione alla newsletter, che consente di ottenere immediatamente un codice per uno sconto del 5%.

A tutti i clienti dell’e-commerce farmaceutico viene assegnata una privilege card, sulla quale si accumulano in automatico i punti raccolti con gli acquisti. Raccogliere punti è utile perché questi possono poi essere scambiati con dei buoni sconto. Lo sconto massimo che i clienti possono ricevere con la loro privilege card è di duecento euro.

La privilege card è per tutti i clienti, l’abbonamento Premium è rivolto invece solo a chi desidera davvero accedere ad un club esclusivo. Il costo dell’abbonamento è di soli 4,99 euro al mese: una cifra irrisoria rispetto ai numerosi vantaggi offerti.

I clienti Premium potranno godere infatti della spedizione gratuita per ordini minimi di sessanta euro, della spedizione in giornata per gli ordini effettuati entro le ore 11:00 ed infine di sconti riservati ai clienti Premium e non accessibili a chi non ha sottoscritto l’abbonamento.

Per entrare in un club ancora più esclusivo si può fare richiesta di iscrizione alla Loreto VIP Lounge. Si tratta di una community esclusiva, dedicata solo a chi ama davvero i prodotti cosmetici ed ha intenzione di diventare un ambasciatore della farmacia Loreto.

Clickxlife: consulenza farmaceutica digitale

La Farmacia Loreto Gallo si è affermata in Italia anche grazie a ClickXlife. Si tratta di un innovativo servizio di consulenza farmaceutica digitale, che consente ai clienti di chiedere una consulenza ad un farmacista in pochi minuti direttamente dallo smartphone o dal computer.

Basta scaricare l’applicazione ufficiale oppure accedere al sito web con il proprio account personale per chiedere una consulenza immediata. I farmacisti della Farmacia Loreto Gallo sono sempre disponibili per mettere a disposizione dei clienti la loro competenza e professionalità.

La consulenza digitale è proposta come servizio per i clienti con abbonamento Premium: un motivo in più per sottoscrivere l’abbonamento e per iniziare a godere dei tantissimi vantaggi riservati alla community Premium.

Il servizio ClickXlife è la soluzione ideale per chi ha bisogno di informazioni sanitarie certificate, perché fornite da professionisti del settore. La consulenza con un farmacista, infatti, torna utile per ricevere consigli sull’assunzione di un determinato farmaco, ma anche per ottenere indicazioni sull’utilizzo di un prodotto che è stato acquistato online e che non debba per forza essere un prodotto farmacologico.