Turisti stagionali nel mirino di ladri specializzati: indagine dei carabinieri

Loano/Pietra Ligure/Borghetto. Furti a danno di turisti stagionali. Il caso è stato sollevato da una agenzia di Loano: altri due occupanti di alloggi sono stati derubati poco prima di saldare il primo mese di affitto.

Secondo la denuncia sporta alla stazione carabinieri di Loano, i due sarebbero stati seguiti fino al loro alloggio e mentre stavano controllando le utenze domestiche ignoti hanno portato via gli zainetti con il denaro ed altri effetti personali.

I due turisti sono stati derubati prima ancora di disfare le valigie.

Secondo quanto appreso non sarebbe la prima volta che accade, con una serie di “furti del primo del mese” da parte di ladri che, evidentemente, si sono specializzati nell’individuare i propri bersagli tra gli stagionali in arrivo. Stando a quanto trapelato in queste ore altri furti sarebbero stati messi a segno anche a Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito.

Ovviamente l’agenzia loanese ha messo in guardia i turisti in arrivo negli appartamenti.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno avviato una indagine per individuare i responsabili di questi “colpi” fulminei a danno dei turisti stagionali pronti ad alloggiare negli appartamenti affittati dalle agenzie.