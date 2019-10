Loano. Il 25 ottobre a Loano, presso la biblioteca civica di Palazzo Kursaal, il socio Anasf Emanuele Di Napoli, referente territoriale economic@mente in Liguria, ha incontrato qualche decina di risparmiatori per un focus sui temi di educazione finanziaria.

L’evento “Pianifica la Mente – metti in conto i tuoi sogni” è il nuovo progetto di alfabetizzazione finanziaria per adulti dell’associazione dei consulenti finanziari ed è promosso sul territorio nazionale dai soci Anasf.

“L’inserimento di questa iniziativa nelle attività di alfabetizzazione finanziaria del mese dell’educazione finanziaria, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comitato per l’educazione finanziaria, diretto da Annamaria Lusardi, ed il patrocinio del Comune di Loano sono una dimostrazione della bontà del progetto” dichiara Davide Siri, coordinatore di Anasf Liguria”

“Sono passati 10 anni da quando siamo entrati nelle scuole con il progetto Economic@mente – continua Siri – e proprio con questa entusiasmante esperienza abbiamo costruito il modello per Risparmiatori; intanto in queste settimane tre Istituti della Provincia di Savona hanno aderito con nuove classi: il Falcone di Loano, il Mazzini di Savona ed il Redemptoris Mater di Albenga, i primi due coordinati da Emanuele Di Napoli, il terzo da Fulvia Ferrari”.

“L’’evento è il risultato degli sforzi messi in campo dagli ideatori del progetto, che ringraziamo, perché son il sunto di anni di lavoro con gli studenti delle scuole superiori e i tanti temi che rendono complesso il mondo della finanza oggi – aggiunge Emanuele Di Napoli, referente del progetto economic@mente in Liguria – la soddisfazione dei presenti, i complimenti e gli incitamenti a continuare ci fanno sperare bene per il futuro”

“Loano è stato il primo comune ed organizzazione ad ospitare il progetto in Liguria, tanti altri contatti sono già stati presi per parlare di educazione finanziaria negli istituti superiori liguri e a platee di risparmiatori della nostra regione” conclude Siri.