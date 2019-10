Loano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vittorio Seghezzi, storico gregario di Gino Bartali

Loano. Anche Loano si unisce al dolore per la scomparsa di Vittorio Seghezzi, ultimo dei gregari di Gino Bartali ancora in vita, Azzurro d’Italia e rappresentante di un’indimenticabile epoca d’oro del ciclismo. Si è spento ieri all’età di 95 anni.

Il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, afferma: “Pur essendo originario di Romano di Lombardia, Vittorio Seghezzi era ormai un loanese a tutti gli effetti. Dopo aver sposato la nostra concittadina Anna Marengo, infatti, Seghezzi ha abitato per buona parte della sua vita in Riviera insieme alla sua famiglia”.

“Una volta cessata l’attività agonistica è stato un importante animatore della sezione loanese dei Veterani dello Sport, per la quale ha organizzato numerose iniziative. Celebri sono, ad esempio, le ‘randonnées’ alle quali, negli anni, hanno partecipato numerosi ex corridori di livello internazionale. Sempre Vittorio ha contribuito a dare vita al risconoscimento di ‘Atleta dell’anno’ volto a premiare i migliori sportivi delle associazioni loanesi. Ma Vittorio Seghezzi è stato molto attivo anche in campo benefico, facendosi promotore di numerose iniziative a favore della ricerca oncologica”.

“Negli anni si è sempre molto prodigato a favore della nostra comunità e per promuovere il nome e l’immagine turistica della città. A nome dell’amministrazione comunale che rappresento, voglio manifestare alla famiglia la vicinanza del Comune e di tutti i loanesi. Vittorio è stato un grande atleta e una persona eccezionale, ma soprattutto è stato un grande amico di Loano. Ci mancherà molto”.