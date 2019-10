“Loano non solo mare”, prossimo appuntamento il 3 ottobre: escursione all’abbazia di Tiglieto 

Loano. Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Giovedì 3 ottobre è in programma un’escursione all’interno del parco del Beigua con visita all’abbazia cistercense di Tiglieto, importante e storico complesso religioso risalente al XII secolo. Tiglieto è il primo monastero fondato fuori Italia dai cistercensi (i cosiddetti “monaci bianchi” di origine francese), fra i promotori nel Medioevo delle bonifiche del territorio e dello sviluppo dell’agricoltura.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga. Da Loano imboccheranno l’autostrada in direzione di Genova-Voltri-Alessandria per uscire al casello di Masone, dove il gruppo si ricompatterà. La comitiva imboccherà quindi la provinciale per Ovada fino a Rossiglione procedendo poi per Tiglieto fino alla piana di Badia. Qui verranno lasciate le auto.

La camminata, facile ed adatta a tutti ed inizia nei pressi dell’abbazia. Si sale dapprima in un bosco dominato dalle conifere e poco dopo si attraversa il ponticello sul rio Fornace (se non fosse utilizzabile, è necessaria una deviazione lungo la via provinciale) per riprendere poco dopo il sentiero, sempre all’interno di pinete e castagneti.

Oltrepassato un ponte di ferro si arriva in località Frera da Bassu, un nome che indica la presenza di un’antica ferriera i cui ruderi si trovano lungo la sponda del torrente. Si prosegue con un sentiero parallelo al fiume Orba e si raggiunge alfine l’antico “ponte romano” (in verità di origine medioevale) nei cui pressi vi è una quercia secolare, uno degli alberi monumentali della Liguria sotto la cui ombra, secondo la tradizione, pare si sia riposato lo stesso Napoleone. Dal ponte romano, con un percorso ad anello, si ritorna nel vasta area prativa dell’abbazia dove sono parcheggiate le auto.

La visita all’ Abbazia è prenotata alle 13 e durerà poco meno di un’ora. In funzione dell’ora in cui si concluderà la camminata mattutina si valuterà se consumare il pranzo al sacco prima o dopo la visita. I partecipanti saranno accompagnati da guide del gruppo “Amici Abbazia di Tiglieto” che apriranno la chiesa ed i locali conventuali appositamente per “Non Solo Mare” e illustreranno la storia di questo complesso monumentale.

La gita avrà una durata di circa 2 ore (esclusa la visita all’abbazia) con un dislivello di 300 metri circa con itinerario ad anello. I capigita sono Cesare Zunino, Guido Savini e Bruno Richero.

Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (ai numeri 019.67.23.66 o 3497854220).

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.