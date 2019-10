Loano non solo mare, continuano le uscite: prossima escursione a Cravarezza

Loano. Continuano le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Giovedì 17 ottobre è in programma un’escursione a Cravarezza, nell’alto finalese.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga. Da qui ci si dirigerà in auto verso Finale Ligure e verso il Melogno fino al santuario della Madonna della Neve, dove verranno lasciate le auto ed inizierà l’itinerario a piedi.

Il percorso di andata, pur presentando taluni saliscendi, si svolge in gran parte in discesa ed attraversa fitti boschi di faggi e castagni intervallati da slarghi prativi, fino a pervenire alla località Codevilla. Di qui in poi si costeggia il rio Cravarezza con alcuni semplici guadi. E’ consigliato avere con sé un paio di calze di ricambio.

Dopo una decina di chilometri si giungerà alla meta della gita, la semplice chiesetta di San Giovanni, affiancata da una vecchia scuola da tempo in disuso. Qui verrà consumato il pranzo al sacco. Si raccomandano cibi leggeri: l’itinerario di ritorno, infatti, prevede una robusta risalita di circa due chilometri, al termine della quale si imboccherà un tratto meno ostico ed in parte asfaltato che, passando da Pian dei Corsi presso la vecchia base Nato, riporta alla Madonna della Neve.

La gita avrà una durata di circa 4 ore e mezza con un dislivello di 400 metri circa con itinerario ad anello. I capigita sono Mino Bertone, Mario Chiappero, Cesare Zunino e Bruno Ravera.

Per la partecipazione alla gita di non soci Cai è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Laura Panicucci (ai numeri 019.67.23.66 o 3497854220).

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.