La presidente di Pro Loco Loano Amelotti premiata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Loano. C’è anche la presidente della Pro Loco di Loano e consigliere regionale Unpli Maria Giuliana Amelotti tra i premiati alla diciottesima edizione del premio “San Francesco Città di Genova”, organizzato dalla Lega Nazionale per la Difesa del cane Lndc, che si è svolto al Circolo dell’Autorità Portuale di Genova.

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a personaggi e istituzioni che si sono distinti per il loro impegno a favore degli animali. Presidente dell’associazione è Pierluigi Castelli (veterinario) e al premio è intervenuto anche lo scienziato Bruno Fedi da Roma.

Alcuni premiati: oltre a Amelotti di Loano, il corpo Polizia di Stato – Unità cinofila con la viceispettrice Laura Bosio e il suo splendido cane Night Spirit; Stefano Secchi presidente Guardia costiera ausiliaria; la giudice internazionale Enci Maria Teresa Fassio Durante e molti altri.

Lndc si occupa, con l’ausilio di circa trenta guardie cinofile, di pronto intervento contro il maltrattamento degli animali supportate anche da un ufficio legale e presso L’associazione sono disponibili informazioni per la Pet Therapy, terapia innovativa che considera gli animali domestici come coadiuvanti in malattie fisiche e psicologiche.