Loano. Meteo permettendo, si dovrebbero concludere la prossima settimana le operazioni di piantumazione di 31 nuove palme sulla passeggiata a mare di Loano. Le palme, del genere “Washingtonia robusta”, andranno a sostituire altrettante piante abbattute nei mesi scorsi in quanto infettate dal parassita del punteruolo rosso.

Gli interventi di sostituzione erano cominciati la scorsa primavera, ma erano stati interrotti all’inizio del periodo estivo. Le operazioni in corso in questi giorni costituiscono il quinto lotto di lavori dell’ampio progetto che, complessivamente, prevede la messa a dimora 118 nuovi alberi sulla promenade loanese.

Ma gli interventi in ambito di verde pubblico programmati dall’amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca non finiscono qui. A metà del mese di novembre in viale della Rimembranza verranno collocate 15 nuove piante di leccio in sostituzione di quelle abbattute in primavera in quanto gravemente malate.

In viale Libia verrà piantato un nuovo albero di tiglio: prenderà il posto di una pianta del medesimo genere eliminata nei mesi scorsi perché compromessa. Infine, un’altra palma del genere “Washingtonia robusta” verrà collocata in piazzale Marconi, nei pressi della locomotiva: andrà a rimpiazzare una delle due piante abbattute a causa del punteruolo rosso.

Ulteriori operazioni di piantumazione verranno effettuate prossimamente in altre zone della città.