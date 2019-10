Loano, attacco delle minoranze: “Noi sempre esclusi dalle celebrazioni per le imprese dei loanesi”

Loano. Ha finito per attirare gli “strali” dei due gruppi di minoranza di LoaNoi e Pd/Da sempre per Loano l’incontro tra l’amministrazione comunale e Andrea Cibrario, il 22enne che il prossimo 14 ottobre si recherà dall’altra parte del mondo per attraversare a piedi le Alpi neozelandesi.

Ieri mattina il sindaco Luigi Pignocca, il vice sindaco Luca Lettieri e l’assessore allo sport Remo Zaccaria hanno ricevuto Andrea Cibrario a Palazzo Doria per augurargli “buon viaggio” e per consegnarli un Tricolore, il vessillo del Comune di Loano ed una targa da portare con sé nella sua impresa.

L’incontro, ovviamente, non è sfuggito ai rappresentanti delle minoranze, che oggi hanno qualche appunto da fare ai colleghi di maggioranza: “Come minoranze sapere che un altro loanese si distingue per imprese che hanno caratteristiche mondiali non può che riempirci d’orgoglio – dice Gianni Siccardi – Questo nonostante noi si venga sempre scientificamente esclusi dalle celebrazioni. Ma questo non ci scoraggia e perciò ci uniamo al coro con un forte in bocca al lupo. Loano tutta, non solo una parte, è vicina all’impresa di Andrea Cibrario”.

E ancora: “Bisognerebbe che qualcuno facesse rimarcare al Marchese del Grillo, vice sindaco della città, che il vessillo della Patria va tenuto in mano nella sequenza verde-bianco-rosso e non viceversa. Ma ‘dannato fu quel dannato obiettivo: io son io e voi non siete un…’”.