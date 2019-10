Lo Yama Arashi Judo Savona porta sei atleti ai campionati del mondo Master

Savona. Impresa storica per la società savonese, unica in tutto il mondo, che presenta sei atleti ai campionati del mondo Master di judo, in programma questa settimana, dal 10 al 13 ottobre, a Marrakech, in Marocco.

I primi a salire sul tatami saranno Armando Vettori, Giuseppe Cavallaro e Giuseppe Costanzo, tre atleti di altissimo livello, in particolare Vettori, responsabile tecnico della squadra savonese e già sedici volte su podi europei e mondiali.

Il giorno seguente sarà il turno dei più giovani, e qui lo Yama Arashi schiera Pietro Ferraro, categoria -66 kg, e Roberto Mascherucci, categoria -73 kg, a cui si affianca l’amico Marco Zunino, atleta del Judo Spotorno.

L’ultima atleta ad affrontare la gara sarà Antonella Carrus, che combatterà per una medaglia domenica. Ad accompagnare la squadra ci sono il tecnico Giulia Meinardi ed il presidente dell’associazione Monica Albano, che commenta: “Siamo l’unica società in tutto il mondo che può vantare sei atleti a questa gara; i ragazzi sono pronti e faranno tutto il possibile per conquistare il podio, anche se il livello è molto alto e con atleti che fanno questo sport in maniera professionale”.

Nella foto, da sinistra: Meinardi, Albano, Zunino, Vettori, Ferraro