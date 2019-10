Lilt for Women, nel savonese torna la campagna di prevenzione dei tumori al seno: testimonial Belen Rodriguez

Provincia. Il mese di ottobre è dedicato a livello nazionale e internazionale alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei tumori al seno . Da 27 anni la LILT organizza capillarmente su tutto il territorio nazionale l’ evento Nastro Rosa per far conoscere alle donne l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella che ha raggiunto il primato assoluto a livello di incidenza attestandosi come il tumore più frequente.

A fronte di questo aumento di casi di tumore, si registra una, sia pur lieve ma costante diminuzione della mortalità. Ci si ammala di più ma si muore di meno. Di fronte all’abbassamento dell’età in cui il tumore si manifesta, la LILT si impegna particolarmente a sensibilizzare le giovani affinché imparino ad effettuare mensilmente l’ autopalpazione del seno al fine di individuare eventuali alterazioni da segnalare al medico curante.

La testimonial della campagna nastro Rosa 2019 è Belen Rodriguez.

Il nastrino rosa che la LILT offre alle donne simboleggia la necessità della prevenzione del tumore del seno non solo per il mese di ottobre ma per tutti i mesi dell’anno. Come da tradizione, il Comune di Savona sarà illuminato di rosa per tutta la durata dell’evento nalogamente al Comune di Varazze e a quello di Andora.

“Saremo presenti sabato 19 e sabato 26 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso “Le Officine” di Savona (davanti alla Conad) per consegnare materiale informativo e offrire vasetti di ciclamino” afferma l’associazione.

La LILT offrirà in occasione della Campagna Nastro Rosa 2019 visite senologiche gratuite presso i propri ambulatori di Savona (per prenotare, telefonare al 019. 812962 dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì). Sabato 26 ottobre, saremo presenti a Cairo Montenotte presso la sede AVIS dalle 9,30 alle 12,30 per visite senologiche gratuite.