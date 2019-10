Savona. Si gioca giovedì 3 ottobre, al “Piccardo” di Borzoli, con inizio alle ore 20, il recupero della gara di campionato tra Sestrese e Legino, vinta (2-1) sul campo dalla Sestrese, ma fatta ripetere dal giudice sportivo per errore tecnico del direttore di gara.

Il Legino troverà sul proprio cammino un’avversaria, sportivamente parlando, molto determinata, vero Semperboni?

“La Sestrese, come è giusto che sia, vuole vincere questa gara, ma troverà di fronte un Legino, che non ha nessuna intenzione di fare la vittima sacrificale…”.

Il successo ottenuto in quel di Bragno, vi ha rilanciato in classifica…

“Ci presentiamo alla partita con lo spirito giusto… la squadra, dopo la vittoria in Val Bormida, ha il morale a mille ed è pronta a giocare la partita a viso aperto, senza porsi nessun limite..”

A proposito di traguardi, quale obiettivi reali sono alla portata del Legino?

“La squadra, a mio giudizio, si è rinforzata in maniera importante – conclude Semperboni – giocatori come Romeo non hanno bisogno di ulteriori presentazioni, vedremo, gara dopo gara, dove potremo arrivare, fermo restando che dovremo lavorare sodo per restare competitivi per tutto l’arco del campionato”.