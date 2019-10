Lega, sabato e domenica a Garlenda la festa provinciale: ci sarà anche il vicesegretario Crippa

Garlenda. Tutto pronto per l’edizione 2019 della festa provinciale della “Lega” di Savona edizione 2019, che si svolgerà al palazzetto dello sport di Garlenda nelle serate di sabato 5 e domenica 6 ottobre.

L’evento prenderà il via sabato alle 18 con tavoli tematici alla presenza dei principali esponenti del partito in Liguria e dei parlamentari Luca Toccalini, deputato e coordinatore Lega Giovani, Alessandra Locatelli, deputata e già ministro della famiglia; la domenica, a partire dalle 18, incontri su tematiche di attualità ai quali parteciperanno ospiti d’eccezione tra cui Andrea Crippa, deputato e vice di Matteo Salvini alla guida della Lega, Marco Campomenosi, eurodeputato e capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, ed Edoardo Rixi, deputato e segretario ligure del Carroccio.

“La Lega è sempre vicina al territorio e sempre tra la gente, con attenzione anche per l’entroterra: la festa provinciale sarà una occasione importante di confronto tra gli amministratori del territorio, gli eletti in Provincia, in Regione, al Parlamento e a Bruxelles, con dibattiti su temi di grande attualità: i giovani e la politica, la caccia e pesca, la disabilità, la sanità, lo sviluppo economico e molto altro ancora” annuncia il segretario provinciale Roberto Sasso del Verme.

Terminati i dibattiti, verso le 20 è prevista la cena tipica ligure alla quale seguiranno show musicali, il sabato lo spettacolo live dello Studio 54, con le sue canzoni anni 70/80 e la domenica la Triti 2.0 Cover Band.