Quelle del noleggio a lungo termine e del leasing auto sono ormai una parte del mercato italiano sempre più importante.

Specialmente il leasing è diventato la prima scelta di un numero sempre maggiore di professionisti e privati, grazie alla marea di possibilità offerte dalle principali concessionarie e case di produzione.

Come abbiamo già avuto modo di discutere in passato, esistono moltissime soluzioni di noleggio a lungo termine low cost offerte da grandi player del mercato (come ad esempio Finrent.it) che permettono di ottenere, con un esborso mensile molto ridotto, grandissimi vantaggi economici.

Ma cosa sono esattamente il leasing e il noleggio a lungo termine e, soprattutto, quale conviene di più a te?

Cos’è il leasing?

Il leasing si differenzia dal classico noleggio per la presenza di un operatore finanziario che acquista il mezzo in nome del cliente che, in cambio di un pagamento, in pratica assume il possesso del veicolo, occupandosi anche di tutte le eventuali spese extra.

Questa formula ha, come sarà a questo punto già chiaro, molti vantaggi.

In primo luogo, il notevole risparmio in fatto di costi di immatricolazione e registrazione dell’auto, ovvero una delle voci di spesa più gravose per ogni proprietario di auto.

Le differenze con il noleggio a lungo termine

La più differenza, nel caso del noleggio a lungo termine, sta nella natura del contratto.

Con un noleggio a lungo termine, la società di noleggio e il privato firmano un contratto di locazione con un termine prestabilito, mentre nel leasing le due parti stabiliscono i termini di un finanziamento.

Alla fine del periodo di leasing, il cliente può riscattare la macchina con una rata finale oppure restituirla.

Al giorno d’oggi comunque moltissime case automobilistiche offrono direttamente questi servizi. Tra queste troviamo ad esempio Audi, Volkswagen oppure, volendo rimanendo in Italia, Fiat che offre soluzioni di noleggio a lungo termine su tutti i suoi modelli.

Quale risparmio per i privati?

Nonostante la vocazione prettamente ‘professionale’ del leasing auto, ci sono anche notevoli occasioni di risparmio anche per i privati cittadini.

Esattamente come nel caso di un professionista, il privato avrà la possibilità di risparmiare notevolmente, non occupandosi più nemmeno di questioni come la svalutazione del mezzo o dei prezzi delle assicurazioni.

Infatti, molte agenzie di leasing auto propongono vantaggiosissime offerte ‘tutto incluso’, con assicurazione, bollo auto e manutenzione comprese nel canone mensile versato dal cliente.

Scegliere una forma di leasing permette al cittadino così come a professionista di cambiare un veicolo molto più di frequente, avendo così un mezzo sempre performante e al passo con i tempi.

Infine, non sarà più necessario investire una notevole parte dei propri risparmi per comprare un’automobile, sempre avvantaggiandosi di occasioni low cost come facciamo per i nostri smartphone.

Una scelta dunque votata al risparmio, alla convenienza e al dinamismo – tutti fattori essenziali per qualsiasi cittadino (così come per ogni azienda) che ama le auto e desidera sempre il meglio.

Anche per le imprese

Un altro vantaggio è rappresentato dalla possibilità di cambiare molto frequentemente la propria auto.

Molto spesso, infatti, le aziende hanno l’esigenza di cambiare spesso il proprio parco auto.

