Lavori su rio Fasceo e Carendetta ad Albenga, Ciangherotti soddisfatto: “Finalmente, dopo 4 mesi il bando di gara”

Albenga. “Sono davvero soddisfatto. La mia lettera al prefetto Cananà del 21 ottobre scorso per segnalare l’anomalo ritardo dell’amministrazione comunale nelle procedure di affidamento dei lavori di rio Fasceo e Carendetta, ha sortito il suo effetto. Finalmente la giunta comunale, in pochi giorni, ha trovato il tempo per occuparsi dell’incolumità pubblica degli abitanti di Campochiesa e ha concluso la stesura del bando di gara che entro poche ore verrà pubblicato. Se tutto andrà come ci auguriamo, i lavori verranno assegnati alla ditta vincitrice già entro Natale. ”. A dirlo è il consigliere comunale di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti.

“Temporeggiare, aspettando che la gara venisse fatta dalla Regione Liguria anzichè dal Comune di Albenga, era una roba assurda – aggiunge – In una zona come la piana ingauna, periodicamente colpita dalle piogge intense, non si può aspettare perchè, per ogni giorno perso, si possono solo contare maggiori disastri da allagamenti. Grazie alle battaglie dei gruppi consiliari di Forza Italia e Lega Nord portate avanti dal 2015 in consiglio comunale, Regione Liguria ha approvato e finanziato il primo lotto del progetto di messa in sicurezza del rio Fasceo in tempi rapidi con il decreto (del 3 luglio 2019) che approva la graduatoria di assegnazione di 2 milioni e 260 mila euro”.

“Il bando di gara dell’amministrazione Tomatis che verrà pubblicato entro la prossima settimana (ci auguriamo!) prevede 40 giorni di tempo per la presentazione delle offerte e noi dell’opposizione vigileremo perchè, entro Natale 2019, venga assegnato il tutto alla ditta vincitrice. Adesso c’è da lavorare per trovare le risorse necessarie al secondo lotto di lavori e Forza Italia Albenga è già al lavoro per portare a casa anche questo risultato”.