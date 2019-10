Lavatrici in offerta, viaggio tra Storia e modernità

Si impara presto che tra gli elettrodomestici irrinunciabili, quelli che facilitano la vita di tutti i giorni specie quando si va a vivere lontani dalla mamma, c’è senza dubbio la lavatrice. Le origini di questo elettrodomestico sono lontanissime ma l’idea di fondo è semplice: meccanizzare e automatizzare, con grande risparmio di tempo, un gesto che un tempo si faceva a mano. Nessuno vorrebbe vedere montagne di panni sporchi alte come alberi di Natale nel proprio ripostiglio, anche perché la magia in questi casi proprio non funziona. Serve metodo, bisogna andare dritti al punto e scoprire quale sia lo strumento più adatto alle esigenze di ciascuno. Bianchi, neri e colorati: non è difficile, non ci sono segreti.

Basta scorrere la vetrina virtuale delle lavatrici in offerta per trovare quella che fa al caso proprio, in base innanzitutto alle dimensioni e naturalmente al carico di lavoro. C’è chi ha una famiglia numerosa e ogni giorno ha bisogno di lavare grandi quantità di bucato, mentre lo stesso non vale per coppie giovani o persone che si sono trasferite per lavoro. E poi c’è chi rinfresca in autonomia capi voluminosi come tende e piumini, oppure ancora chi carica capi sportivi, lana e anche panni delicati: c’è un elettrodomestico pensato per ciascuna situazione.

Risparmio energetico e alti standard di efficienza

La regola aurea c’è e riguarda le necessarie garanzie di pulizia ed efficienza. Ecco perché gli standard che le lavatrici devono assicurare riguardano questi aspetti oltre, naturalmente, alla sicurezza e al risparmio energetico. Quando si pensa a una lavatrice viene subito in mente l’immagine dell’oblò che gira. Ma la carica dell’elettrodomestico non è solo e unicamente di tipo frontale: c’è anche quella ‘dall’alto’, che avviene sollevando il coperchio superiore e che ricorda molto certi film e telefilm americani dove se ne fa un grande utilizzo. Non c’è una posizione ben precisa per la lavatrice, all’interno della casa: potrebbe stare benissimo in bagno così come in cucina oppure in un angolo del corridoio con una copertura ad hoc che la possa mascherare. Quando ci si trasferisce o si ha bisogno di acquistare un simile elettrodomestico, sempre più gioiello di alta tecnologia, la scelta di lavatrici in offerta non manca mai a prescindere dalla stagione dell’anno in cui ci si trova. Presenti nei classici luoghi fisici come i centri commerciali così come sulle piattaforme online, le lavatrici in offerta assieme agli ultimi modelli sono tra gli apparecchi più desiderati e ricercati.

Un’avventura fatta di prototipi e invenzioni

E’ un mondo grande, che racconta la storia lunga e antica di questi elettrodomestici. Si parte addirittura dall’intuizione di un nobile inglese nel XVII secolo, quando fa la sua comparsa un apparecchio con le stesse finalità della lavatrice, che era costituito da un cestello in corda che girava sotto un getto d’acqua. I panni si usuravano presto, ma tornavano puliti in un tempo più breve rispetto a quello che occorreva in un qualsiasi lavatoio a mano. Per arrivare a un apparecchio più simile alla moderna lavatrice bisogna però aspettare il 1860, con l’invenzione di Thomas Bradford. Modelli e prototipi che farebbero sembrare le macchine di oggi delle vere e proprie astronavi.