Lascia il cane in auto sotto il sole per 5 ore: animale soccorso dai carabinieri, proprietario denunciato 

Alassio. Un caso di maltrattamento di animale, che poteva certo avere conseguenze ben peggiori per l’amico a 4 zampe, fortunatamente sventate dai carabinieri della compagnia di Alassio.

Personale dell’aliquota radiomobile, infatti, è stato costretto ad intervenire in un auto in sosta nella città del Muretto, nella quale, sotto il sole da ormai quasi cinque ore, era chiuso un cane di piccola taglia in evidente stato di sofferenza per la calura.

L’intervento dei militari ha permesso di “liberare” il cane, che è stato anche dissetato. Successivamente è stato rintracciato il proprietario che, incurante, era andato spensierato a farsi un giro. Si tratta di una persona di nazionalità francese: è stato denunciato per maltrattamento di animali.