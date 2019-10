L’annuncio di Toti: “A febbraio il via al cantiere per il restyling di Villa Zanelli”

Savona. L’annuncio è arrivato nel corso della diretta di IVG.it per Road to Liguria 2020”, il nuovo contenitore che presenterà ai liguri i programmi e i protagonisti delle prossime elezioni regionali. Il presidente Toti ha riferito che “a febbraio siamo pronti ad aprire il cantiere per il restyling di Villa Zanelli a Savona, se i tempi saranno rispettati subito dopo Natale saremo in grado di presentare il progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione della villa liberty savonese”.

“Indubbiamente la tempistica si è allungata, tuttavia la procedura amministrativa non è stata semplice in quanto sono stati coinvolti diversi enti e i contenziosi sono stati ormai risolti, ma era volontà forte della Regione Liguria andare avanti nonostante le difficoltà: posso quindi confermare che nel primo trimestre 2020 il cantiere sarà finalmente operativo”.

Il progetto è finanziato dal Bando Periferie, con la Regione Liguria che aveva già stanziato un anticipo per l’amministrazione savonese con l’obiettivo di far partire la progettazione prima possibile.

Gli attesi lavori di ristrutturazione daranno quindi una seconda vita alla villa di via Nizza abbandonata da un ventennio e spesso al centro di polemiche. Si prevede il restauro complessivo dell’architettura dello stabile e la realizzazione, al suo interno, di uno spazio espositivo al piano terreno, un ristorante al primo piano e, ai livelli superiori, 10 camere con 28 posti letto a destinazione ricettivo-alberghiera.

La durata dell’intervento è stimata in circa due anni, per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro, necessari per la riqualificazione della villa sul mare e anche il recupero del parco circostante.

“Tutta la zona, ora degradata, sarà riqualificata e restituita alla fruizione del pubblico: inoltre, la realizzazione del polo museale legato al mare rappresenterà una attrazione turistica importante per Savona” conclude il presidente Toti.