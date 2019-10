Vado Ligure. Turno infrasettimanale che sorride alle ragazze del presidente Mazzieri che si impongono 75-33 nel primo derby stagionale contro Pegli.

Biancorosse che iniziano forte con attenzione difensiva e fluidità in attacco così da scavare un solco importante già nel primo quarto (20-2).

Galleria fotografica Amatori Pallacanestro Savona Vs Pegli









La partita continua in crescendo per le pappagalline che, a parte un black out momentaneo nel terzo quarto dove le ponentine si adeguano troppo ai ritmi della partita, riescono a dilatare il vantaggio fino alla sirena finale che recita 89-56.

Tutto sommato una prova positiva giocata su una base da cui bisogna continuare a lavorare e non adagiarsi. Prossimo incontro sabato 26 ottobre alle ore 20,30 a Lavagna per il secondo derby ligure della stagione.

Il tabellino:

Amatori Pallacanestro Savona – Basket Pegli 75-33

(Parziali: 20-2; 38-13; 54-26)

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 5, Vivalda, Picasso, Lanari, Franchello 5, Poggio 16, Guidetti 2, Dagliano A. 11, Paleari 21, Principi 6, Zappatore 4, Leonardini 4. All. R. Dagliano, ass. Faranna – Cacace

Basket Pegli: Torchia, Bruzzone 3, Monachello 9, Papiri 11, Della Margherita, Padula 2, Canale, Pini 4, Arecco, Barberis, Bertini 3, Zagari 2. All. Torchia, ass. Oneto

Arbitri: Oro e Mariani (Genova)