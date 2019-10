Laigueglia, tutto pronto per il “Weekend in rosa” dedicato alle donne

Laigueglia. Il “Week end in rosa” dedicato alle donne giunge quest’anno alla sua settima edizione. Un susseguirsi di attività e proposte per le donne, alla ricerca di momenti di sport e di letizia, con l’occhio rivolto a chi, per motivi meno lieti, ha necessità di rivolgersi allo Sportello Antiviolenza Artemisia Gentileschi, cui saranno devoluti i proventi derivati dalle varie iniziative proposte

La spiaggia e le piazzette di Laigueglia, si offriranno con tutta la loro bellezza e limpidezza autunnale agli occhi delle gradite ospiti di questi giorni.

Si passa dal rilassante “Free Yoga “ sul molo a cura di Essere Yoga e Benessere, ad un più agonistico volley femminile sulla fine rena, organizzato dal Riviera Beach Volley. Coccole per tutte e degustazioni di prodotti tipici, in loco e, nei dintorni del borgo, con la bici. Sfilate di moda e aperitivi in rosa, passeggiate in mare e sulla spiaggia.

E ancora, corsi di autodifesa e beach party per festeggiare tutte insieme in spiaggia. Per finire la domenica, dopo la Granfondo La Rosa, organizzata dal GS Alpi, tutte insieme in piazza per mangiare e per le premiazioni. In sostanza, un week-end al femminile da vivere intensamente.

La Rete d’Imprese QuiLaigueglia, con l’operatività della Asd QuiLaigueglia Etrenta ed il patrocinio del Comune di Laigueglia , conferma la sua consolidata attenzione ai propri ospiti ed in particolare al mondo femminile, cercando ancora una volta di far godere appieno della bellezza che il borgo di Laigueglia ed il nostro territorio ci offrono.

Il programma, visibile su www.quilaigueglia.it nella sezione Eventi, propone:

SABATO: Ore 9.00 Free Yoga sul Molo: lezioni di yoga gratuite adatte a tutte, anche a principianti assolute, proposte dagli esperti di Essere Yoga Benessere. Per Info : 338 73 97 108; ore 9.00 Torneo di Beach Volley in Rosa – Bagni Ondina; ore 9.00 – 17,00 Coccole in riva al mare presso Bagni Molo; ore 9.30 Pedalata enogastronomica con bici classica o E-bike – sulle strade del vino e dell’olio ligure; ore 13.00 Marcia Acquatica Lungocosta – (Spiaggia Mestei e Segnue) per info e prenotazioni Eliana +39.328.95.99.178; ore 14.45 Stralaigueglia in rosa manifestazione podistica ludico motoria per il centro storico e sul mare di Laigueglia; ore 17.30 Degustazione prodotti tipici Az. Agr. Giordano con Aperirosa -Bagni San Matteo; ore 18.00 Sfilata sulla Sabbia e Aperirosa con Apollo11 – Molo Centrale e Bagni San Matteo; a seguire, Rosa Beach Party : serata musicale presso i Bagni San Matteo, aperta a tutte le donne del Week End rosa

DOMENICA: ore 9.00 La ROSA Granfondo Laigueglia, tutta al femminile; ore 9.00 FREE YOGA sul Molo: lezioni di yoga gratuite adatte a tutte, anche a principianti assolute, proposte dagli esperti di Essere Yoga Benessere. Per Info : 338 73 97 108; ore 9.00 Torneo Beach Volley in Rosa – Bagni Ondina; ore 9.00 Coccole in riva al mare presso i Bagni Molo; ore 11.30 Minicorso sull’autodifesa a cura della Polisportiva Laigueglia con istruttori qualificati; dalle ore 13.00 Pasta Party e premiazioni in Piazza Cavour.

Anche nelle iniziative gratuite saranno gradite offerte a favore di Sportello Antiviolenza “Artemisia Gentileschi”, con omaggio della maglietta del Week End in Rosa Laigueglia.