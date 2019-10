Laigueglia. Nell’ambito dell’iniziativa nazionale promossa dall’associazione “I Borghi più Belli d’Italia”, per domenica 13 ottobre il Comune di Laigueglia propone una visita al centro storico e alla chiesa monumentale di Laigueglia, in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “G.B. Libero Badarò”.

Per l’occasione saranno gli alunni della classe seconda a guidare il pubblico alla riscoperta dei principali monumenti del borgo, spiegandone anche tradizioni e curiosità ad essi legate. L’appuntamento con i piccoli “Ciceroni per un giorno” è per domenica 13 ottobre alle 10.30 nei pressi del bastione di Laigueglia.

In concomitanza con tale iniziativa è previsto un programma ricco di appuntamenti per chi desidera trascorrere la domenica nel Borgo di Laigueglia. Dalle 10 fino alle 20 in tutto il centro storico saranno aperti gli stand del “Salto dell’Acciuga”, un grande evento che già dal sabato 12 ottobre proporrà percorsi enogastronomici con la formula dello street food e diversi appuntamenti con la musica tradizionale (dal rock folk napoletano alla musica occitana), oltre che mostre e attività ludo didattiche aventi ad oggetto il tema del mare, principale filo conduttore della manifestazione.

Un fine settimana da non perdere dunque, per chi ama unire il buon cibo, la cucina tipica e la cultura in uno dei Borghi più Belli d’Italia.