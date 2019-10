LaerH, Foscolo (Lega): “Governo faccia presto con commesse a Piaggio Aero”

Provincia. A metà settembre di quest’anno è stata rinnovata la cassa integrazione ordinaria per i 45 lavoratori LaerH, l’azienda albenganese primo fornitore di Piaggio. La scadenza, tuttavia, è per il prossimo 15 dicembre e se non dovesse ripartire la produzione entro quella data, si dovrà accedere alla cassa straordinaria pagata direttamente dall’Inps.

L’onorevole della Lega Sara Foscolo – con una nota – interviene sulla questione: “La situazione di LaerH è motivo di preoccupazione, il governo faccia presto con le commesse per Piaggio Aero per far ripartire la produzione e scongiurare scenari peggiori”.

“Esprimo vicinanza ai lavoratori dell’azienda, una realtà importante del territorio della provincia di Savona e di tutta la Liguria, in questo momento di difficoltà strettamente legato alle sorti di Piaggio Aero – continua Foscolo – non c’è più tempo da perdere e purtroppo spiace prendere atto che, nonostante il cambio al ministero da un ministro M5S a uno Pd, stia continuando la tormentosa e inaccettabile lentezza: da mesi chiediamo con forza l’attenzione necessaria da parte del Governo per portare avanti e velocizzare le commesse”.

E conclude: “Continueremo a vigilare in tutte le sedi affinché l’esecutivo mantenga le promesse e dia risposte concrete al nostro territorio”.