L’Accademia Musicale di Savona presenta le “masterclass” del chitarrista Guillermo Fierens

Savona. Tra le novità del nuovo anno accademico dell’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea, oltre al “Coro dell’Accademia”, si terranno anche i corsi ‘masterclass’ tenuti dai grandi nomi del panorama musicale internazionale, con forti radici nel nostro territorio. Un progetto fortemente voluto dall’Orchestra Sinfonica di Savona, a voler rimarcare l’importanza di dare spazio agli artisti che da anni operano nella provincia di Savona. Per gli amanti della chitarra classica, il docente sarà niente meno che Guillermo Fierens, erede del Maestro Andrès Segovia, considerato e celebrato come uno dei principali chitarristi al mondo. La magia della musica del maestro argentino arriverà per la prima volta, in esclusiva, nelle aule dell’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea. Una importante occasione di formazione professionale e curricolare per gli allievi, ma anche un’opportunità culturale per la città di Savona.

Le ‘mastercalss’ dedicate ad allievi con studi avanzati andranno a completare la programmazione dei corsi ordinari di strumento, in cui il grande solista insegnerà anche agli allievi iniziali, con la possibilità di sostenere gli esami certificati dal Conservatorio di Alessandria. Dall’inizio della convenzione con Alessandria nel 2008, infatti, decine di studenti sono stati certificati. Così, grazie al rapporto con l’Orchestra Sinfonica di Savona, l’Accademia è diventata un vero e proprio ‘contenitore di musica’ per tutte le età e tutti i generi. Le ‘masterclass’ saranno quindi un’ulteriore opzione per chi vorrà perfezionare la propria tecnica con professionisti di altissimo livello.

“Fierens è molto più di un chitarrista, è un’icona musicale apprezzata in tutto il mondo, che ha accolto con entusiasmo il progetto delle ‘masterclass’ nell’Accademia Musicale di Savona, realtà che conferma il suo spirito pionieristico nell’offerta formativa della provincia” spiega Claudio Gilio, direttore dell’Accademia Musicale di Savona e presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona. “Non solo corsi, perché Fierens sarà anche protagonista di un concerto nell’Auditorium A.B. Michelangeli in programma venerdì 29 novembre, in cui ci sarà un incontro diretto tra il musicista e il pubblico”.

Guillermo Fierens ha iniziato gli studi musicali in Argentina e diplomandosi al conservatorio “M. de Falla” di Buenos Aires. Si è poi recato a Santiago de Compostela per seguire i corsi di perfezionamento del Maestro Andrès Segovia, proseguiti nella sede di Berkeley dell’Università della California. L’esperienza con Segovia ha portato Fierens al suo debutto professionale in Spagna. “La sua tecnica è meravigliosa. Esegue i più intricati passaggi senza sciupare una nota, ma possiede qualcosa di assai più importante della sola tecnica: suona con l’anima”, ha detto una volta Segovia. Fierens ha ottenuto tre Primi Premi Internazionali: al Concorso Internazionale di Caracas, al Concorso Internazionale “Città di Alessandria” e al concorso dedicato al Compositore brasiliano Heitor Villa-Lobos a Rio de Janero, dove la vedova del compositore gli ha consegnato la medaglia d’oro. Fierens ha suonato anche nella Tonhalle di Zurigo, nel Palais de Beaux Arts di Bruxelles e a Londra, Rotterdam, Milano, Barcellona, Amburgo, Oslo, Helsinki, nelle capitali di Stati Uniti, Canada e Australia, tanto che nel 1989 il Corriere della Sera lo ha salutato come “erede del grande Segovia”. Oggi risiede a Cairo Montenotte con la famiglia e ha iniziato un percorso didattico con l’Accademia Musicale di Savona.

Sono aperte le iscrizioni all’anno accademico 2019/2020 dell’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea presso la sede in via Zara 3 a Savona (Giardini del Chinotto), dalle ore 15 alle ore 19, dal lunedì al giovedì. Per info e contatti: 019.827328, 348.0044317, info@orchestrasavona.it.