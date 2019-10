La top 10 della settimana e il caso di gossip musicale dei TheGiornalisti

Buon giovedì a tutti i nostri lettori, inizio di ottobre, siamo in autunno, ci fa pensare all’inverno, ma cerchiamo di vederlo ancora lontano dai, quindi cio’ che ci serve ora sono un paio di cuffie e via con la #ivgchart!

Continuate a scrivermi sempre in molti e siete in tanti a seguire la nostra classifica, mi fa molto piacere quando mi consigliate le canzoni che vorreste che fossero inserite nella chart e spesso capita che mi facciate ascoltare roba che non conoscevo. Ed è fantastico tutto questo, come è fantastica la musica in generale!

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, ormai è stato al centro di tutti i gossip musicali di questo periodo, tutti sanno che Tommaso Paradiso ha sciolto il gruppo TheGiornalisti e subito poco dopo ha fatto uscire la sua nuova canzone da solista “Non Avere Paura”.. Ah dimenticavo, tutto questo è stato fatto a quanto pare solo ed esclusivamente attraverso instagram, un gesto non bellissimo da parte di Tommaso Paradiso. La potete ascoltare qui.

Al primo posto Shawn Mendes insieme a Camilla Cabello, con “Senorita”, una canzone estiva, mi piace tantissimo, direi che il duetto sia davvero azzeccato e con questo pezzo sono nel podio di quasi tutte le classifiche mondiali. Il pezzo al secondo posto lo stavamo aspettando come ogni estate e puntuale come un orologio svizzero è arrivato! Sto parlando del tormentone di Giusy Ferreri, con Takagi & Ketra e Omi “Jambo”. La sentiremo in ogni angolo e in ogni istante della nostra estate 2019!

Alla terza posizione entrano a gamba tesa nel podio della nostra chart “Dove e quando” di Benji e Fede, la loro canzone per l’estate! Alla posizione numero 4 ritorna Fred De Palma con Ana Mena e con loro parte il tormentone, i ritmi sono sempre latini e anche questa volta fanno centro con “Una Volta Ancora”.

Alla posizione numero 5 un disco uscito già un mese fa ma che solo ora mi sta cominciando a piacere molto, il titolo la dice già tutta, è Shade con “La hit dell’estate”. Alla posizione numero 6 una canzone che avevamo già ascoltato nei consigli all’ascolto, Boro Boro con Mambolosco sul beat di Don Joe, sicuramente una bomba, ritmo reggaeton e ritornello fortissimo, il titolo è “Lento”.

Alla posizione 7 un vecchio tormentone trasformato in un tormentone del 2019, Daddy Yankee l’hitmaker per eccellenza con Snow e la loro “Con Calma”, quasi 260 Milioni di views su Youtube in un mese, penso proprio che la ascolteremo per tutta l’estate 2019. La numero 8 non poteva che essere il sempreverde J Ax con “Ostia Lido”.

Alla posizione numero 9 troviamo una piacevole sorpresa, il consiglio all’ascolto della settimana scorsa: ritmo latino per i Major Lazer con “Que Calor” impossibile non ballarla! Alla posizione numero 10 un progetto tutto italiano che sta spopolando in tutto il mondo, sopratutto su Spotify, Meduza con “Piece of your Heart”.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 -Shawn Mendes & Camilla Cabello – Senorita

#2 – Giusy Ferreri & Omi – Jambo

#3 – Benji & Fede – Dove e Quando

#4 – Fred De Palma – Una volta ancora (feat. Ana Mena)

#5 -Shade – La Hit dell’estate

#6 – Boro Boro & Mambolosco – Lento

#7 – Daddy Yankee & Snow – Con Calma

#8 – J Ax – Ostia Lido

#9 – Major Lazer, J Balvin & El Alfa – Que Calor

#10 – Meduza – Piece of your Heart26