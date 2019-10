Pietra Ligure. Da sempre sotto i riflettori della critica di tv e giornali, Marco Castoldi (in arte Morgan) starebbe per diventare papà. La notizia – nel savonese – potrebbe anche passare inosservata, se non fosse che ad essere incinta sarebbe proprio una ragazza originaria della provincia di Savona.

Stando alle indiscrezioni diffuse dal settimanale “Chi”, infatti, la compagna del cantanutore, la pietrese Alessandra Cataldo, sarebbe incinta e già al quinto mese. Da tempo i due sono protagonisti delle pagine dei rotocalchi di gossip nazionali per via della relazione che li vedrebbe uniti da quasi tre anni.

Si tratterebbe del primo fiocco azzurro per l’artista, che è il padre di due figlie femmine, Anna Lou, di 18 anni, avuta dalla relazione con Asia Argento, e Lara, che ha 6 anni ed è nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, ex concorrente di “X Factor” quando Morgan era giudice della trasmissione.