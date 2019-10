La passione per la propria squadra nel cuore della città: nasce ufficialmente il Point dell’Albenga Calcio

Albenga. La passione per la propria squadra del cuore non conosce confini: il bianco e il nero dell’Albenga Calcio fanno capolino in centro città.

Sabato 12 ottobre, alle 18, nascerà ufficialmente l’Albenga Point che troverà “casa” presso l’ExAtelier di via Enrico d’Aste 10, nel centro storico di Albenga. Sarà un angolo dedicato ai colori bianconeri, dove sarà possibile visionare i prodotti ufficiali griffati Albenga 1928 e ordinare i propri acquisti.

Ma il rinnovato ExAtelier sarà anche un bar in tutto e per tutto: sarà possibile iniziare la giornata con l’inebriante profumo del caffè, concedersi una pausa pranzo ricercata ma accessibile ed informale oppure un aperitivo.

Il tutto nella cornice unica e inimitabile del centro storico ingauno, location impregnata di storia e oggi teatro dell’incontro tra squadra e città: “Sempre più vicine per vincere insieme”.