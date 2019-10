La notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre lancette indietro di un’ora: torna l’ora solare

Liguria. Domenica si dormirà un’ora in più. Come ogni anno l’ultima domenica di ottobre gli italiani, e non solo, allo scoccare delle 3 del mattino dovranno spostare le lancette indietro di un’ora, riportando le lancette dell’orologio alle 2.

Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, infatti, avverrà il cambio di orario e il consueto passaggio dall’ora legale a quella solare.

Primo risultato è che l’ultima domenica di ottobre si potrà dormire un’ora in più, mentre il cambiamento più duraturo sarà la conquista della luce al mattino con il contraltare che comincerà a fare buio piuttosto presto.

L’ora legale con lo spostamento delle lancette un’ora avanti tornerà il 29 marzo 2020.