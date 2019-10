La Cairese conquista la Coppa Liguria Under 12 e brilla nel campionato invernale Under 15

Cairo Montenotte. Mese di ottobre da protagonista per la Cairese, tra Coppa Liguria Under 12 e campionato invernale Under 15.

Con il concentramento di Torino si è conclusa la prima fase del campionato invernale piemontese Under 15 ed una doppia vittoria conferma la formazione valbormidese al secondo posto in classifica.

Nel primo incontro la Cairese affronta l’Aosta con Bussetti sul monte di lancio, Satragno a ricevere, Davide Torterolo in prima base, in seconda Garra, in interbase Franchelli, in terza Andrea Torterolo, mentre in campo esterno si alternano Buschiazzo, De Bon, Bruno, Raddi e Baisi.

In avvio di partita è l’Aosta a dominare segnando quattro punti nella prima ripresa, ma sarà Bussetti a spegnere le mazze avversarie inanellando nove eliminazioni al piatto; in attacco risulteranno determinanti le valide di Franchelli, Garra e Andrea Torterolo. Risultato finale 13 a 5 per i valbormidesi.

Nella seconda sfida, con i Grizzlies, la batteria Castagneto-Davide Torterolo risulta particolarmente efficace supportata dalla potenza offensiva di De Bon, Davide Torterolo e Franchelli, tanto da chiudere le ostilità con un perentorio 10-1 per la Cairese. Il campionato invernale continuerà con la seconda fase indoor che si chiuderà con le finali domenica 1 marzo.

La Cairese, con 833 (5 vinte e 1 persa), è appaiata al Sanremo ed è seconda solamente ai Redclay (1.000) sulle dodici compagini partecipanti.

La Coppa Liguria Under 12 risulta particolarmente equilibrata e bisognava attender l’ultima gara per assegnarla. La Cairese cede al Sanremo gara uno con il risultato di 8 a 4; nonostante le battute valide di Giuria e il bel triplo di Pettinato sono i matuziani a capitalizzare il risultato dimostrando una maggiore determinazione.

Altra storia gara due, con la Cairese trascinata da Chiarlone particolarmente ispirato sul monte di lancio e ancora Giuria incontenibile nel box di battuta; da sottolineare la bella battuta da due basi di Mendola e l’esordio in una competizione ufficiale di Beltrame e Ponzone.

Con il risultato di 12 a 6 i valbormidesi vincono la partita e conquistano la coppa regionale. I biancorossi si sono presentati all’ultimo appuntamento con Giuria, Chiarlone, Pettinato, Mendola, De Bon, Baccino, Ponzone, Betltrame, Sechi, Pacenza, Ciarlo,

Con questo si chiude la stagione outdoor. Si ripartirà a novembre con il campionato indoor della Western League.

Nella foto sopra: le formazioni del Sanremo e della Cairese Under 12

Briefing dopo gara 1 a Torino

La formazione Under 15 a Torino