Loano. Ieri pomeriggio, a Carrù, in provincia di Cuneo, presso lo Shooting Club Porta d’la Langa, si è svolto il training basico di maneggio in sicurezza con arma corta, organizzato dall’associazione sportiva Krav Maga Parabellum di Loano.

Il corso è stato condotto dall’istruttore KMP Alessandro Bonatti, divenuto lo scorso luglio responsabile nazionale Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) per il settore tiro con arma corta e lunga.

L’obiettivo di questa giornata formativa era di rafforzare nei partecipanti in possesso di regolare licenza di porto d’armi, la conoscenza della buffetteria specifica e affinare tecniche e comportamenti da adottare durante lo svolgimento dell’attività sportiva in un campo di tiro e/o di un tiro a segno nazionale.

Gli iscritti sono stati impegnati con esercizi in bianco con l’utilizzo della propria arma e della blue gun nella prima parte della mattinata, per poi cimentarsi in prove a fuoco sulle linee di tiro.

Al termine del corso, dopo un esame individuale per verificare quanto appreso durante l’intera giornata, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione riconosciuti dallo Csen.