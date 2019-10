Judo: Marco Zunino vicecampione del mondo Master

Spotorno. Marco Zunino, atleta del Judo Spotorno della Polisportiva Spotornese, ha conquistato a Marrakech, in Marocco, la medaglia d’argento ai World Judo Veterans Championship per la categoria M5 classe -100 kg.

Partito dalla parte bassa del tabellone come testa di serie numero 12, Marco ha dominato i primi quattro incontri che gli hanno spalancato le porte per la finale mondiale contro il fortissimo judoka russo Julian Rusu, dove per pochissimo ha visto sfumare la medaglia d’oro.

Già campione del mondo nel 2015 nella categoria M4 -100 kg, il pluridecorato Marco Zunino continua a mantenere alto il nome di Spotorno nel mondo.

A tal proposito afferma Claudio Gentili, presidente della Polisportiva Spotornese: “Marco Zunino è un esempio di longevità sportiva; impegno, costanza e passione sono gli elementi fondamentali che contraddistinguono un vero atleta e Marco ne è il testimone perfetto. Oltre a rappresentare con onore tutto il movimento sportivo spotornese, porta orgogliosamente nel mondo il nome di Spotorno ed è per questi motivi che ritengo possa ambire al titolo di ‘spotornese dell’anno 2019’, riconoscimento che annualmente viene assegnato a concittadini che si sono distinti nel variegato mondo delle arti, della cultura e dello sport”.