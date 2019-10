Pietra Ligure. Il debutto è arrivato a Pietra Ligure e se l’esodo dal PD di fatto non c’è stato, gli ex esponenti Dem savonesi lanciano la loro sfida in vista della Leopolda e dalla nascita ufficiale di Italia Viva, il nuovo soggetto politico di Matteo Renzi.

“Si parte e siamo molto carichi, stavano aspettando da tempo questo nuovo percorso, ora siamo pronti e speriamo di riuscire a fare bene: non sarà facile all’inizio, ma siamo convinti delle nostre scelte… Dobbiamo partire da zero, ma la sfida è avvicente e vogliamo proseguire in questo nuovo progetto” afferma Danja Stocca, ex presidente provinciale dei Giovani Democratici.

di 10 Galleria fotografica Italia viva si presenta nel savonese









Tra i big savonesi che hanno aderito c’è senz’altro Barbara Pasquali, che proprio ad IVG.it aveva annunciato la sua separazione consensuale dal partito Democratico: “Non vogliamo prendere al PD, ma semmai guardare avanti, al futuro, portando qualcosa di nuovo e forte per tutto il centrosinistra. Sarebbe sbagliato guardare indietro, vedere chi resta nel PD o va via sarebbe un approccio sbagliato…”.

“Noi vogliamo aggregare quanti più cittadini possibili, creare un progetto nuovo: parliamo alle persone, parliamo a tutti, con l’obiettivo di tracciare una nuova strada che possa portare consenso e passione”.

“Italia Viva rappresenta di più la mia casa, lasciare il PD è stata senz’altro dolorosa, anche perchè nella mia vita non ho mai cambiato partito – aggiunge Livia Macciò -. C’è grande entusiasmo, quando ha deciso di fare il salto non ho avuto dubbi, quella di Matteo Renzi è il progetto politico che serve al Paese”.

Quanto alle critiche sulla tendenza moderata e centrista del nuovo partito, considerato a sinistra troppo “vicino” a Forza Italia: “Noi stiamo costruendo qualcosa di nuovo, lavorando su contenuti e programmi, quindi coloro che si riconosceranno nei nostri valori e nelle nostre idee sono i benvenuti” taglia corto Livia Macciò.