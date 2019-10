Loano. Sabato 12 ottobre Ivan Cappelli ha rappresentato un intero territorio ed un movimento, quello del triathlon ligure, al campionato mondiale Ironman di Kona, alle Hawaii, negli Stati Uniti.

Un’impresa così grande ed importante, in una delle gare più famose al mondo a livello sportivo, che il giovane loanese, portacolori del Doria Nuoto Triathlon e dell’Asd RunRivieraRun, ha tenuto testa a dei mostri sacri della specialità abituati a combattere ai livelli più alti.

La gara si svolta sulle note distanze di 3,8 chilometri a nuoto, 180 chilometri in bicicletta e, per finire, 42,195 chilometri di corsa ovvero una Maratona.

Ivan ha chiuso la sua prova in 9 ore 50’29” in una giornata caldissima e ventosa con un percorso difficile, piazzandosi al dodicesimo posto su 41 atleti nella sua categoria 18/24 e 434° assoluto su 2.370 in gara nella classifica generale, considerando che tutti coloro presenti a questa competizione avevano, durante l’anno, ottenuto risultati di prestigio. Lo stesso Ivan si era qualificato per il Mondiale dopo la vittoria nella sua categoria all’Estonia Ironman di Tallinn.

In media il loanese ha nuotato 1’26” ogni 100 metri a nuoto, 35 km/h di media in bicicletta e 5’05” minuti al chilometro di corsa, a dimostrazione di una gara che Cappelli ha magistralmente condotto, cercando di dosare le proprie forze, con quel mix di grinta e talento che lo contraddistinguono.

Ci sono sogni che ti appaiono così grandi, che fatichi solo ad immaginarli. Ecco, il sogno di Ivan si è avverato: quello di gareggiare ad armi pari con i campionissimi della specialità, con la consapevolezza, vista anche la sua giovane età, che il futuro può solo sorridergli e l’olimpo dell’Ironman lo attende.

Ora è il tempo degli onori, dei complimenti e, soprattutto, di riposo in una stagione esaltante, ma, allo stesso tempo, molto faticosa.

Ivan Cappelli sarà presente al village della RunRivieraRun Half Marathon sabato 26 ottobre a Finalborgo presso il complesso monumentale di Santa Caterina per raccontare la sua splendida esperienza e per essere da traino a chi vuole ripercorrere le sue orme.