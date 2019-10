Infopoint e aule per la scuola di pesca: nuova vita per l’ex stazione di Laigueglia?

Laigueglia. Nuova vita per l’ex stazione ferroviaria di Laigueglia? È questa l’intenzione della giunta, che ha deliberato “l’approvazione di progettazione definitiva per la realizzazione della manutenzione straordinaria dei locali dell’ex stazione da adibire a infopoint per la scuola di pesca”.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, è già stato affidato e redatto dall’ingegner Paolo Gaggero di Savona e per realizzarlo saranno necessari circa 100mila euro (99.900 euro) di cui 78.178 euro per lavori e 21.721 per somme a disposizione dell’amministrazione.

“Regione Liguria, si legge sulla delibera, – ha avviato l’attuazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP), con apertura dei termini della procedura di selezione dei gruppi di azione del settore ittico denominati Fisheries Local Action Groups (FLAG) e delle relative Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSL), elaborate per rispondere a esigenze e opportunità specifiche, individuate a livello locale”.

“Con deliberazione di giunta è stato dato atto di indirizzo affinché gli Uffici Comunali competenti approntino con la sollecitudine del caso gli atti necessari, anche avvalendosi di Tecnici esterni esperti del settore, alla redazione di un programma operativo di sviluppo sul territorio di Laigueglia di temi turistici fondati sull’attività di pesca da sottoporre alla CCIAA Riviere di Liguria in qualità di Capofila della manifestazione d’interesse per la costituzione del FLAG Gruppo d’Azione Costiera – Savonese nell’ambito del bando regionale per la selezione dei gruppi di azione del settore ittico denominati Gruppi di Azione Costiera (GAC) e delle relative Strategie di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo”.

“Successivamente, con decreto del direttore generale, Regione ha dichiarato ammissibili le candidature dei FLAG liguri e le rispettive Strategie di Sviluppo Locale (SSL), approvando una graduatoria nella quale il Gruppo di azione costiera savonese si è classificato al primo posto, ex equo con il FLAG Levante Ligure.

“Il Flag savonese ha pubblicato un bando per la realizzazione di infopoint della pesca, luoghi fisici costituenti punti di formazione e informazione per cittadini, turisti e per chiunque sia interessato all’ambiente ed al mondo marino costiero, dove trovare informazioni sull’attività di pesca, sulle varie attività sportive e di tempo libero legate al mare, sull’ambiente, sul clima e sul territorio”.

E i termini del bando in questione sono stati riaperti lo scorso 18 ottobre. Il Comune di Laigueglia ha deciso di aderire, puntando ad ottenere la piena copertura finanziaria dell’opera.