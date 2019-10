Infermiere di famiglia e comunità, Ardenti (Lega): “Proseguono incontri nei comuni valbormidesi”

Valbormida. “Infermiere di famiglia e comunità. Su invito del sindaco Marco Perrone giovedì 17 ottobre alle 21 sarò a Giusvalla, mentre lunedì 21 incontrerò il sindaco Paola Scarzella e i cittadini di Osiglia”.

Parola di Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord – Salvini, che ha proseguito: “Dopo le serate organizzate dai sindaci Massimo Tappa e Daniele Galliano a Piana Crixia e Bormida, che ringrazio per il loro impegno, l’attenzione nei confronti di questo servizio, fortemente voluto dall’assessore regionale Sonia Viale, sta via via crescendo”.

“A ogni incontro, a cui partecipano con forte motivazione anche le infermiere che poi svolgeranno le loro attività nei Comuni di Bormida, Murialdo, Piana Crixia e Giusvalla, grazie alle domande e alla partecipazione dei cittadini si evidenzia sempre di più l’enorme potenzialità di questo progetto”.

“Ritengo che il coinvolgimento delle amministrazioni sul territorio sia fondamentale perché lo sviluppo dell’innovativo servizio permetterà non solo di dare risposte alle necessità di cura dei nostri anziani, ma diventerà anche strumento di conoscenza dei servizi a cui ogni cittadino ha diritto, dei punti di accesso al sistema sanitario e dei giusti percorsi che ognuno di noi deve seguire quando ha esigenze sanitarie”.

“Informazioni che, se condivise con chi amministra i nostri territori, invertiranno la percezione di una sanità lontana dai cittadini e a cui spesso è difficile chiedere indicazioni e chiarimenti”.

“Più saremo capaci di coinvolgere i nostri Comuni, soprattutto quelli più piccoli e distanti dagli ospedali, più velocemente questa fase sperimentale si concluderà permettendo a questo servizio di essere mutuato su tutto il territorio savonese e ligure”, ha concluso Ardenti.