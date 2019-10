Savona. Siamo agli sgoccioli di una stagione sportiva estremamente impegnativa. Una pattuglia di circa venti atlete ed atleti ha rappresentato l’Atletica Arcobaleno Savona nell’ambito dell’Incontro dell’Amicizia, manifestazione intersociale a carattere internazionale svoltasi in questa 25ª edizione a Palafrugell, in Costa Brava, Spagna.

Tre le formazioni in gara: gli organizzatori del CA Palafrugell, l’altra compagine catalana del JA Sabadell e, appunto, il team savonese guidato nell’occasione dai tecnici Marco Muratore, Franco Romano e Gianni Mazza.

Benché in formazione ridotta, grazie ad ottime prestazioni degli atleti schierati, l’Atletica Arcobaleno ha conseguito una nuova affermazione a suggello di una annata densa di soddisfazioni: 48 punti per il primato, con il CA Palafrugell in seconda posizione con 36 punti e il team del JA Sabadell terzo con 28 punti.

A livello individuale enunciamo i vincitori delle singole discipline. Nicolò Saettone si è imposto sui 300 ostacoli (44″72) e nel salto in alto (1,70 la sua misura).

Luca Biancardi ha fatto doppietta aggiudicandosi sia i 100 piani 11″43 (con vento contrario di 3 m/s) che i 300 piani (corsi in 37″25). L’allieva Irene Cassinelli (Atletica Don Bosco Universale) ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto (1,45 la sua misura) e nel salto in lungo (miglior salto a 5,36).

Nel salto in lungo maschile vittoria per Francesco Girardi con la misura di 6,57. Alessio Padula ha dominato i 1000 metri imponendosi in 2’36″43.

Analoga affermazione per Linda Fossa che si è aggiudicata con largo margine la corrispondente prova femminile correndo in 3’19″72. Sara Zeggio (Atletica Universale Don Bosco) ha vinto i 300 ostacoli correndo in 52″02.

Vittoria sui 100 piani per Benedetta Barroero che ha corso in 13″63 (vento contrario 1,9 m/s). Ottima prova di Andrea Di Molfetta che ha interpretato da protagonista i 2000 metri andando a chiudere in 5’58″01 con ampio margine sul secondo classificato.

Duplice affermazione per le staffette italiane nella 4×200. Le ragazze (Benedetta Barroero, Sara Zeggio, Irene Cassinelli, Sara Gualdi) si sono imposte in 1’54″46; la formazione maschile (Francesco Girardi, Nicolò Saettone, Luca Anselmo, Luca Biancardi) ha concluso la prova in 1’34″61.

La 4×200 Gualdi, Cassinelli, Zeggio, Barroero

Andrea Di Molfetta

Franco Romano e Nicolò Saettone