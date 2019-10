Incidente sulla provinciale a Toirano, stazionarie le condizioni di Carlo Galiano

Pietra Ligure. Restano ancora stazionarie le condizioni di Carlo Galiano, il 29enne di Tovo San Giacomo rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto sulla provinciale a Toirano, quando la sua moto si è scontrata frontalmente contro un furgoncino dei rifiuti.

Il paziente è stato sottoposto nei giorni successivi all’incidente a due interventi chirurgici a seguito del grave trauma cranico e addominale riportato nell’impatto e nella successiva caduta sull’asfalto.

Galiano resta ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in coma farmacologico, sotto stretta osservazione medica e in prognosi riservata. Lo staff del nosocomio pietrese attende una evoluzione clinica del motociclista.

Sulle cause e la dinamica dell’incidente è stata aperta una indagine da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso. Al vaglio le testimonianze e i riscontri sui rilievi effettuati: i due mezzi erano stati posti sotto sequestro per consentire le verifiche peritali da parte dei militari.