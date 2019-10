Toirano. Mentre Carlo Galiano lotta ancora tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, sono stati completati gli accertamenti investigativi da parte dei carabinieri che hanno ricostruito le cause e la dinamica del violento schianto avvenuto sulla provinciale a Toirano, nel quale la moto del 29enne di Tovo San Giacomo si è scontrata frontalmente contro un camioncino dei rifiuti.

L’incidente stradale si è verificato il 3 ottobre scorso, poco dopo le 16 e 30.

di 7 Galleria fotografica Incidente a Toirano: furgone contro moto, un ferito grave









I militari, incrociando le testimonianze raccolte, dopo i riscontri sui rilievi effettuati sul posto le successive verifiche sui mezzi incidentati, hanno denunciato per lesioni stradali il conducente del mezzo che stava trasportando i rifiuti.

Secondo quanto appreso, infatti, l’impatto sarebbe stato provocato da una mancata precedenza da parte dell’autista, che si è immesso sulla carreggiata senza vedere l’arrivo del motociclista che stava procedendo a velocità sostenuta: quest’ultimo ha provato un sorpasso disperato per superare il mezzo, ma il camioncino con una svolta a sinistra lo ha poi centrato in pieno, con il centauro finito a terra dopo il terribile urto. Galiano ha riportato un grave trauma cranico e toracico e dopo due interventi chirurgici rimane in coma farmacologico.

Questa la ricostruzione del sinistro stradale, sul quale è stata aperta una indagine in attesa di conoscere l’evoluzione clinica di Carlo Galiano. A carico del conducente sono state contestate anche sanzioni per violazioni del codice della strada. Dunque una imprudenza all’origine dell’incidente stradale.