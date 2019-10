Albisola Superiore. Autostrada A10 bloccata a causa di un incidente che si è verificato poco prima del casello di Albisola, in direzione Genova.

L’incidente ha coinvolto un camion che, per cause ancora da accertare, si è rovesciato sul fianco destro.

Galleria fotografica Incidente sulla A10, camion rovesciato









Sul posto sono giunte due ambulanze, che hanno portato due persone ferite (un uomo e una donna) in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente: un camionista ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guard rail sinistro e da lì è finito sulla corsia di destra, dove ha coinvolto altri due autoarticolati. Uno in particolare ha la motrice rovesciata in avanti. Dei rilievi si occupa la polizia stradale.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che si occuperanno di rimuovere il camion e rendere nuovamente percorribile il tratto. Sarà comunque necessario tempo, non solo per aprire un passaggio ma anche per ripulire l’asfalto reso viscido dalla nafta.