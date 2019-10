Pietra Ligure. Incidente stradale, intorno alle 15,15, in autostrada: un solo mezzo coinvolto ed una persona ferita in modo grave, un giovane.

Le informazioni sono però ancora poche e frammentarie ma, stando a quanto ricostruito, il conducente di un furgone, un Peugeot bianco, ha perso il controllo in una galleria tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Genova.

A quel punto, il mezzo è andato ad imparare violentemente contro il muro laterale. Due le persone a bordo, una delle quali, un ragazzo di 20 anni, è rimasto a lungo incastrato nel furgone, riportando gravi ferite, mentre l’altra persona è uscita illesa dallo scontro.

Sul posto, i militi di Pietra Soccorso, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, che hanno impiegato diversi minuti per liberare il giovane ferito, trasportato poi d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. A preoccupare, in particolare, un brutto trauma addominale.

In seguito all’incidente, traffico in tilt sulla A10 tra Borghetto e Finale Ligure, con lunghe code e rallentamenti.