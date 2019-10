Incidente in A10, maxitamponamento tra 5 vetture: 3 feriti e traffico in tilt 

Varazze. Incidente stradale in A10 questa mattina, pochi minuti dopo le 9, tra Varazze e Celle Ligure.

Il sinistro, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, ha visto coinvolte diverse vetture: pare siano almeno 5, con 3 persone ferite a seguito di un maxitamponamento.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi e del personale medico. Sul posto, due ambulanze della croce rossa Varazze e una della croce verde Albisola, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

L’incidente ha dato origine a code e rallentamenti nel tratto interessato, tra lo svincolo di Varazze e quello di Celle Ligure.

Aggiornamenti in corso