Incidente in A10, auto resta schiacciata tra due camion 

Albisola. Incidente in A10, fortunatamente senza feriti, intorno alle 13. A rimanere coinvolte un’auto e due camion, poco prima del casello di Albisola.

Mentre procedevano in direzione Ventimiglia, per cause ancora in via di accertamento, uno dei camion ha centrato il retro della macchina di fatto “schiacciandola” contro l’altro camion davanti.

Nonostante i danni ai mezzi, fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’incidente ha dato origine a code e rallentamenti.