Alassio. Incidente stradale questa sera ad Alassio.

Secondo quanto appreso, intorno alle 20 e 45, un’auto si è ribaltata in viale Hanbury, per cause in via di accertamento. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario, 118 e vigili del fuoco.

Il conducente della vettura è rimasto illeso: estratto dall’abitacolo dai pompieri è stato soccorso dai sanitari, ma alla fine non è stato necessario neppure il trasporto in ospedale.

Sul luogo del sinistro stradale ha operato la polizia per i rilievi e gli accertamenti del caso. Per consentire l’intervento di soccorso la viabilità è rimasta bloccata.