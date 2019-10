Inchiesta “Sereni Orizzonti”, Spiga e Bonasera: “Preoccupati per i dipendenti e la nostra struttura”

Spotorno. “Abbiamo letto con preoccupazione le notizie apparse sulle pagine di IVG riguardanti l’arresto del fondatore di “Sereni Orizzonti”. Non vogliamo ovviamente entrare nel merito della vicenda giudiziaria che ci auguriamo si concluda in fretta, ma esprimiamo su queste pagine la speranza che tale situazione personale non pregiudichi il normale proseguimento della società”.

Con queste parole, Francesco Bonasera e Salvatore Massimo Spiga, consiglieri comunali di Spotorno del gruppo “Spotorno Che Vorrei”, intervengono sull’inchiesta che in queste ore ha coinvolto la società “Sereni Orizzonti”, attiva nel settore dell’assistenza per anziani, autosufficienti e no, e nella gestione di comunità terapeutiche – riabilitative per minori e adolescenti, con sedi operative in tutto il territorio nazionale.

Continuano i consiglieri di minoranza: “A Spotorno la “Sereno Orizzonti” gestisce il pensionato dell’Opera Pia Siccardi un’istituzione nel vero senso della parola non solo per gli spotornesi ma per tutti i ricoverati ed i loro familiari ospitati nella struttura. Siamo preoccupati per i dipendenti, numerosi che operano in provincia di Savona, nelle varie strutture di Borghetto, Calice, Savona ed Alassio. Siamo preoccupati per il futuro della nostra struttura nella quale è previsto tra l’altro un ampliamento dei posti letto, tramite un intervento in project financing, grazie all’accordo che il Cda dell’Opera Pia fece con la direzione di “Sereno Orizzonti”. Sicuramente il cda dell’Ente monitorerà con attenzione l’evolversi della vicenda per evitare spiacevoli sorprese. Siamo comunque a disposizione dell’Ente per quanto potremmo eventualmente essere utili. Di incompiute a Spotorno ce ne sono purtroppo fin troppe. Ci auguriamo comunque che l’azienda possa superare tale situazione mantenendo servizi e posti di lavoro”.

In conclusione, Bonasera e Spiga non risparmiano una critica al primo cittadino spotornese: “Un’ultima considerazione, spiace non aver letto nella situazione che ci occupa una dichiarazione del Sindaco di Spotorno” concludono.